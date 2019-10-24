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رياضة

محمود متولي يؤدي جلسة جيم ويستكمل تدريبات تأهيلية بالأهلي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدى محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، ثم استكمل برنامجه التأهيلي، بأداء بعض الفقرات في ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع محمود متولي، لبرنامج تأهيل للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري، بتمزق في العضلة الخلفية، وقطع اللاعب شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

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