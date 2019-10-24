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أخبار البلد

تنمية مجتمعية لشباب أسيوط.. مذكرة تفاهم بين الاتصالات والمحافظة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:35 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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احمد عبد القوى
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للمواطن المصري بمحافظة أسيوط باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو بناء الإنسان المصري باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستكمالًا لجهود التعاون والشراكة بين الطرفين والتي بدأت منذ الزيارة التي قام بها الدكتور عمرو طلعت للمحافظة في أغسطس الماضي في إطار التنسيق المستمر بين هيئات الدولة المختلفة، وكأحد الأنشطة الداعمة لجهود الدولة في تنمية الصعيد وتوفير كافة المقومات التي تساهم في إحداث هذه التنمية.

وقع المذكرة المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والمهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية، والمدير الإقليمي لمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتستهدف مذكرة التفاهم تنمية وبناء قدرات الشباب والسيدات في محافظة أسيوط اعتمادًا على دور التكنولوجيا وإسهاماتها في إطار التنمية المجتمعية؛ وبموجب مذكرة التفاهم سيتم استخدام وسائل وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية من خلال عدة محاور تشمل: تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بصعيد مصر بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن” مبادرة قدوة- تك" من خلال التوعية بالشمول المالي والإنترنت الآمن لعدد 1000 سيدة وفتاة من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن في مجال التسويق الإلكتروني

وذلك بالإضافة إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحُر بين الشباب من أصحاب المؤهلات الفنية والمتوسطة وفوق المتوسطة والعليا في أسيوط، ودعم وتمكين أصحاب المشروعات القائمة والناشئة في المجتمع المحلي، في ظل ما توفره المنطقة التكنولوجية في أسيوط من بيئة عمل ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي، وذلك من خلال تعزيز القدرات التنافسية لعدد 500 من الشباب بمهارات تكنولوجية تواكب احتياجات سوق العمل الحر وبالتعاون مع مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكتروني، وتدريب الكوادر البشرية العاملة في صناعة التعلم الإلكتروني وتطوير مهارات العاملين بها، وذلك باعتماد مراكز تعلم إلكتروني (برنامج أكاديميات سيسكو)، بالإضافة إلى تدريب حوالي 300 من طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط على برامج إنتاج المحتوى، وذلك بالإضافة الى بناء المجتمعات المعرفية من أجل التنمية المستدامة، وتنفيذ وبناء البوابة الإلكترونية للتنمية الشاملة في أسيوط على منصة بوابات التنمية المجتمعية (كنانة أونلاين).

الجدير بالذكر أن تنفيذ أنشطة التعاون يتم من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والشركاء من الهيئات الحكومية.
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