الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يكتفي بهدف مارسيال في شباك بلجراد الصربي

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا على مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بالدوري الأوروبي التي جمعت الفريقين اليوم.



وبدأ مانشستر يونايتد بالتسجيل عن طريق الفرنسي أنطوني مارسيال من ركلة جزاء في الدقيقة في الشوط الأول.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده لـ7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية عشرة بينما بارتيزان في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.



وفي المجموعة نفسها، سحق الكمار الهولندي ضيفه استانا الكازاخستاني بسداسية نظيفة، ليرفع رصيده من النقاط إلى 5 نقاط في المركز الثاني بينما استانا في مؤخرة المجموعة دون نقاط.