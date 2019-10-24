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أخبار العالم

أردوغان: سنقدم طلبا رسميا لـ أمريكا لتسليم قائد قسد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:05 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن إلغاء العقوبات الأمريكية سنحت الفرصة لحسم هذه الزيارة.

وأضاف "أردوغان"، في مقابلة مع هيئة الإذاعة التركية، إن تركيا ستقدم طلبا رسميا لأمريكا لتسليم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وأشار إلى أنه طلب شرحًا من ترامب بشأن ما تقدمه بلاده من دعم للأكراد لكنه لم يجب على هذه الأسئلة.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أعلن أن الهجمات العسكرية التركية مستمرة، محملا الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب مسؤولية عدم ايقافها.

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