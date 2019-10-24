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أخبار العالم

مخابئ سرية.. كيف تم إحباط محاولة تهريب مليون حبة كبتاجون إلى السعودية.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:35 م
صدى البلد
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سعيد العربي
القت مكافحة المخدرات الأردنية القبض على أربعة أشخاص، أثناء محاولتھم تھريب ملیون حبة مخدرة من نوع «كبتاجون» بداخل إحدى المركبات التي كانت باتجاھھا إلى الأراضي السعودية.

وأوضح الناطق الإعلامي للأمن العامّ الأردني المقدم عامر السرطاوي، أنه من خلال جمع المعلومات، وتتبع عدد من الأشخاص المشتبه بھم، تمكنّا من تحديد طريقة التھريب، وھي تخزين كمیات كبیرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية داخل المركبات.

وأكد السرطاوي، أنه في الوقت المحدد لعملیة التھريب جرى متابعة حركة المركبة وضبطھا والشخص الذي كان بداخلھا بعد محاولته الفرار، وبتفتیش المركبة تم ضبط ملیون حبة كبتاجون مخدرة، مشيرًا إلى أن فرق المداھمة توجھت إلى مكان تواجد الأشخاص الثلاثة الآخرين، وھم من جنسیة عربیة.

وأشار السرطاوي إلى أن المخدرات أخفيت بمخابئ سرية داخل مركبة تحمل لوحة أرقام لدولة عربية، لافتًا إلى أنه تم القبض على الأربعة المتورطين بالقضية، وتم تحويل القضية لمدعي عامّ محكمة أمن الدولة.

وفي الإطار ذاته، نشرت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية "فيديو" لإحباط محاولة تهريب حبات الـ«كبتاجون» المخدرة، كانت في طريقها إلى إحدى الدول المجاورة (السعودية)، حسبما ذكرت «آر تي» الروسية.
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