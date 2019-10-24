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أخبار العالم

قرار عاجل من رئيس الوزراء العراقي بشأن الموظفين المفصولين

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:42 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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شيماء مصطفى
أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، قرارًا بإعادة جميع الموظفين المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وقال مصدر محلي لقناة السومرية العراقية، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر، قرارًا بإعادة جميع المفسوخ عقودهم.

وكان عبدالمهدي، عقد اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، ناقش فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك قبل تظاهرات حاشدة متوقعة غد الجمعة.

وأضافت الحكومة أن عبدالمهدي أكد في حديثه أثناء الاجتماع، أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية.

ودعا عبدالمهدي للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
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