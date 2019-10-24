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رياضة

حازم إمام: حققنا التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 11:57 م
حازم إمام قائد الفريق
حازم إمام قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،
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محمد رشاد
أكد حازم إمام قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه حقق المطلوب بالتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفاز الزمالك على حساب جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، بعد الهزيمة ذهابا (2-1) ليتأهل لدور المجموعات.

وقال حازم في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت عقب المباراة، إن ميتشو المدير الفني للفريق، طلب منه دعم أوباما في الجانب الهجومي، وكذلك التغطية مع المدافعين بسبب وجود لاعبين من جينيراسيون بشكل دائم خلف ظهيري الجنب.

وتأهل الزمالك للعب ضمن المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونجولي، وأول أغسطس الأنجولي، وزيسكو الزامبي.

وعن طموح الزمالك الموسم المقبل، قال إمام إن فريقه ينافس على كافة البطولات، بعد الفوز بأكثر من بطولة الموسم الماضي، وخسارة الدوري في آخر جولتين، موضحا أن فريقه سيعمل جاهدا لإسعاد الجماهير والفوز بالبطولات في الموسم الجديد.
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