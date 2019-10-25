محافظة البحيرة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لسوء حالة الطقس .. صور

تشهد محافظة البحيرة لليوم الثالث على التوالي حالة من الطقس السيء مصحوب بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض شديد بدرجة الحرارة ضربت جميع ربوع المحافظة.



وأغرقت مياه الأمطار جميع شوارع القرى والمدن وسط حالة من الاستنفار بالوحدات المحلية لرفع الآثار الناجمة عن الأمطار أولا بأول وبلغت نوة الأمطار ذروتها بالمدن الساحلية بمحافظة البحيرة "رشيد-ادكو-كفر الدوار" مما تحولت شوارعها الى مستنقعات من المياه.



وفى سياق متصل أعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة برشيد عن استمرار غلق بوغازي رشيد والمعدية وتوقف حركة الصيد لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصا على سلامة الصيادين.



فيما ناشد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأهالى بعدم التواجد في الأماكن التي قد تتعرض لامطار غزيرة اليوم الجمعة والابتعاد عن الأعمدة الكهربائية حرصا على سلامتهم وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس المتوقعة اليوم وسقوط أمطار غزيرة وسيول.



وشدد المحافظ على الجاهزية التامة والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار مؤكدا على رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وفى نفس السياق أعلنت محافظة البحيرة عن استمرار الانعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة اى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى معها وحلها باسرع وقت.



وأشار حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة إلى الدفع 163 معدة منذ أول يوم لسقوط الأمطار تمثلت في 64 سيارة كسح و37 طلمبة رفع وشفط مياه تابعة للوحدات المحلية بالإضافة إلى 30 ماكينة شفط تابعة للحماية المدنية و32 سيارة كسح من شركة مياه الشرب لرفع معظم الآثار الناجمة عن الأمطار بالمراكز والمدن.