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رياضة

وكيل رمضان صبحي يفجر عدة مفاجآت بشأن مستقبل اللاعب في الأهلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:28 ص
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي نجم فريق الأهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي إمكانية عودة صبحي مرة أخرى لـ الاحتراف بالدوري الإنجليزي عقب انتهاء مدة إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكد نادر شوقي في تصريحات لقناة أون سبورت أنه لم يتحدث مع رمضان صبحي بشأن خطوته المقبلة ولكن اللاعب سعيد و مرتاح مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الذي أعاد له مهاراته التهديفية.

وأضاف أن هدرسفيلد يتابع اللاعب خلال مشاركته مع الأهلي من أجل تسويقه عقب انتهاء الإعارة مشددا أن اللاعب تلقى عروضا من أندية ووكلاء لاعبين في الدوري الإيطالي من أجل التعاقد معه.

وتابع أنه يفضل أن ينضم رمضان صبحي لـ الدوري الايطالي أو الأسباني و لكن الدوري البلجيكي غير مطروح نظرا لاحتراف اللاعب في الدوري الإنجليزي من قبل بالإضافة إلى أن الدوري البلجيكي صعب وغير مفهوم.

وأكمل نادر شوقي أنه من الصعب انضمام رمضان صبحي لـ أستون فيلا الانجليزي حيث أنه عرض اللاعب من قبل على مسئولي النادي وتم رفضه.

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