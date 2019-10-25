بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

حرصت إلهام وجدي ملكة جمال مصر لعام 2009، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بصورا جديدة لها.وظهرت إلهام فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى أعلى الركبة، باللون الأسود ولا يحمل أي نقوش، فيما نسقت معه حزام حول منطقة الخصر مما كشف عن رشاقتها.وانتعلت ملكة جمال مصر حذاء أنيق ذو كعب عالى باللون الذهبى، فيما أكملت إطلالتها باكسسوارات عصرية متناسقة مع ملابسها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة.