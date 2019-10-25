Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أسرانا.. أقصانا.. قادمون.. جمعة جديدة من مظاهرات غزة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
جمعة جديدة من مظاهرات
جمعة جديدة من مظاهرات غزة
Advertisements
سمر صالح
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان"أسرانا... أقصانا..قادمون".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة والواسعة في الأسبوع الثمانين من مسيرات العودة، والتي تحمل عنوان "أسرانا... أقصانا..قادمون" تأكيدًا على استمرار الدعم لإسناد الأسرى البواسل الذين يخوضون معركة متواصلة ضد الاحتلال، ولتوجيه رسائل للاحتلال بأن الاعتداء على المقدسات وفي مقدمتها الأقصى خط أحمر لا يمكن السماح به.

وقالت الهيئة إن الوفاء للشهداء والجرحى والأسرى يفرض علينا الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار، باعتبارها أحد أهم محطاتنا النضالية والتجليات الحاضرة في القطاع الصامد، ولذلك فإن الحفاظ على ديمومة المسيرات وتوسيعها هي مهمة مطلوبة من كل الوطنيين والأحرار بغزة والضفة والشتات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشباب الفلسطيني.. جمعة جديدة من مسيرات العودة بـ غزة

ارتفاع أعداد المصابين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إلى 122 فلسطينيا

الوفاء للشهداء.. غزة تستعد للجمعة الـ 72 من مسيرات العودة

حماية الجبهة الداخلية .. غزة تستعد للجمعة الـ73 من مسيرات العودة

انتفاضة الأقصى والأسرى.. غزة تستعد لـ الجمعة الـ 76 من مسيرات العودة

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

ترشيحاتنا

العثور على 39 جثة لمهاجرين صينيين داخل مقطورة.. وردة فعل غير متوقعة من السائق

اليوم .. أمطار كثيفة في 5 مناطق .. والحكومة تعلن حالة الطوارئ

دعاء المطر ومعنى قوله اللهم صيبا نافعا

نشرة الفن: أنغام تحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس .. وحمو بيكا يعتذر لـ هاني شاكر

فى ذكرى رحيل شرفنطح.. نهاية مأساوية فى حياة محمد كمال المصرى

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار