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أخبار العالم

مقتل 16 شخصا في مواجهات مع محتجين مناهضين لرئيس الوزراء الإثيوبي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
التظاهرات في إثيوبيا
التظاهرات في إثيوبيا
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عرفة البنداري
قال باحث في منظمة العفو الدولية: إن 16 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في أعمال عنف في إثيوبيا هذا الأسبوع بدأت باحتجاجات على رئيس الوزراء والحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد.

وقال فيسيها تيكل لوكالة فرانس برس: "حتى الآن اكدنا مقتل 16 شخصا ، لكن العدد اكثر من ذلك لأن هناك تقارير جديدة تظهر لم نؤكدها بعد".

وقال إن أعمال العنف شملت حالات أطلقت فيها قوات الأمن النار على المتظاهرين، ولكنها تزايدت على شكل اشتباكات عرقية ودينية.

كانت مظاهرات ضخمة خرجت ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الفائز مؤخرا بجائزة نوبل للسلام، احتجاجا على السياسات القمعية وانتهاكات قوات الأمن الإثيوبية لحقوق الإنسان، واضطهاد بعض العرقيات في إثيوبيا.
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