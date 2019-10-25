بسبب الشمام والكابوريا.. استقالة وزير ياباني من منصبه

استقال وزير الاقتصاد الياباني إيشو سوجوارا، من منصبه بعد اتهامه بانتهاك قانون الانتخابات.



ووفقًا لصحيفة "اليابان تايمز"، قدم "سوجوارا"، استقالته، اليوم الجمعة، بعد شهر ونصف من توليه منصب وزير الاقتصاد، مما يمثل صفعة لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.



وحسبما أفادت تقارير إعلامية، بأن وزير الاقتصاد الياباني، أعطى ناخبيه في طوكيو، البرتقال والشمام والكابوريا، لدعم حملاته الانتخابية.



ويقال أيضًا إنه قدم 185 دولارًا، لعائلة أحد المؤيدين المتوفين، وهذا يعد انتهاكا لقانون الانتخابات في اليابان الذي يحظر على الساسة إرسال تبرعات للناخبين في دوائرهم.



وقبل رئيس الوزراء شينزو آبي، على الفور، استقالة "سوجوارا"، لافتا إلى أنه من تم تعيين هيروشي كاجياما، وهو عضو مخضرم في حزبه الليبرالي الديمقراطي.