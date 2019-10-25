إلزموا منازلكم.. الأرصاد تحذر المواطنين بمخاطر موجة الأمطار.. فيديو

أكدت دكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ان الهيئة قد قامت ببيان يوم الأحد الماضي بأنه ستكون هناك حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من يوم الإثنين الماضي ومستمرة حتى يوم السبت القادم.



وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن البيان ناشد المواطنين خاصة بالمدن الساحلية ومناطق منخفضات الدلتا وشمال ووسط سيناء عدم الخروج اليوم نظرا لغزارة الأمطار التي ستسقط اليوم على هذه المناطق.



وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنه تجنبا وحرصا على سلامة المواطنين يجب ان يكونوا ملتزمين بالمنازل مؤكدة في الوقت نفسه على قائدي السيارات توخي أقصى درجات الحذر والقيادة بهدوء وتجنب التواجد تحت اللوحات المعدنية وبجوار أعمدة الإنارة.



واشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن تم التواصل مع كافة المحافظات وكافة الجهات المعنية مشيرة إلى انه يوجد غرفة عمليات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وتنعقد بصفة مستمرة وهناك مندوب من الارصاد متواجد دائما.