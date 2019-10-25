بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهداء بالإسماعيلية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد

الشهداء بالإسماعيلية.



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بتاريخ 26 صفر 1441 هـ ـ الموافق 25 أكتوبر 2019م تحت عنوان : "هذا هو الإسلام".



وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



كما أكدت ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.