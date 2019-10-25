حسام عاشور يتعافى من إصابته

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حسام عاشور كابتن الفريق تعافى من الإصابة بكدمة في ركبته.



وأضاف أن اللاعب شارك في تدريبات الكرة أمس بعد تعافيه تماما من الإصابة عقب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر عدة أيام لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.



ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا، ويستأنف المران بعد غدٍ الأحد وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

