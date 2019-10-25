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منوعات

قصة البطل الحقيقي لحكاية ما تيجي يا مليجي..والدته: المسلسل وجع قلبي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:39 م
محمد الشرنوبي من
محمد الشرنوبي من حكاية ما تيجي يا مليجي وإسلام المليجي
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أماني إبراهيم
أداء مختلف عن دور الشاب الوسيم المعتاد، واهتمام بقضايا أصحاب الهمم، هذه أبرز التعليقات لمتابعو حكاية «ما تيجي يا مليجي» من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، والذي ازداد إعجاب الجمهور به بعد معرفة مصادفة غريبة، وهي أن الشخصية الذي جسدها الشرنوبي بـ اسم حسن المليجي هي قصة حقيقية لشاب يحمل نفس اللقب "إسلام المليجي".

إسلام المليجي هو الشخصية الحقيقية التي جسدها الشرنوبي باسم حسن المليجي، وإسلام شاب عشريني ولد مصابا بنقص الاكسجين في المخ تسبب في إصابته بإعاقة كلية منذ الطفولة جعلته من أصحاب الهمم.

أحلام إسلام المليجي لا تختلف عن حسن في المسلسل، كلاهما عاشقا للفن والتمثيل، ونال المسلسل إعجاب إسلام الذي كتب عنه :"ما تيجي يا مليجي للشرنوبي قصة حلوة وتمثيل الشرنوبي جنني".

التعبير عن المشاكل الذي قد يواجهها أصحاب الهم سواء عاطفية أو حزن الأم على حالة ابنها هو ما شعرت به والدة إسلام والتي رأت تشابه كبير بين المسلسل وحالة ابنها الأكبر، وتقول والدة إسلام لـ صدى البلد: "هي مجرد صدفة والقصة شبه حياة ابني إسلام".

وتابعت والدته أن ماتيجى يا مليجى قصة من مسلسل نصيبي وقسمتك ولكنها قصة حقيقية عاشتها وهي حكاية ابنها إسلام المليجى المولود بنقص الأكسجين في المخ تسبب في إصابته بإعاقة كلية، "القصة وجعت قلبي وكأنى شايفة ابنى إسلام قدامى بكل المشاعر اللي بجد بتوجع قلب أي أم على ابنها".

لامست هذه القصة قلب والدة إسلام وقلب كل من رأى هذه الصدفة الغريبة، وجهت والدة إسلام الشكر للمؤلف عمرو محمود ياسين، والذي رد عليها وقال: "صدفة غريية وعجيبة حتى في الاسم.. مع إني معرفش أسرة الأستاذة أم آسر المليجي.. لكن سبحان الله بتقول أنا وكأنها قصة ابنها ربنا يحميه..من أغرب المفارقات الحقيقة".

وجهت والدة إسلام الشكر للفنان محمد الشرنوبي على تجسيده لقصة حياة ابنها دون سابق معرفة بينهم "جسد قصة بنى آدم بيعرف يحس وبيحب ويتألم على قد وجعي لكن النهاية أسعدتنى وأدخلت الأمل لقلب ابنى وقلبي ربنا يسعدكم زى ما أسعدتونا ويمتعكم بالصحة والسعادة والحب"، ورد عليها الشرنوبي على حسابه الرسمي على فيسبوك بـ" الله على الكلام اللي يفرح القلب".

وانتهى عرض حلقات حكاية ما تيجي يا مليجي أمس الخميس على قناة mbc4 ، ومن بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ودنيا عبدالعزيز، وهبة عبدالغني ومحمود حجازي.
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