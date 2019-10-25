ضبط مدير نصب على آخرين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الذهب

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المصوغات والمشغولات الذهبية.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهه بالقاهرة) بتعرضها لواقعه نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المجوهرات والفضيات – بمنطقة مصر الجديدة - مقيم بذات الدائرة) إذ قام المذكور بممارسة نشاط إحتيالى واسع النطاق فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركتهم فى تجارة المصوغات الذهبية والمجوهرات وإنشاء سلسلة من المحلات لذات التجارة مقابل أرباح شهرية يتحصلون عليها، وقام بالاستيلاء من المجنى عليها على مبلغ مليون وثمانى مائة الف جنيه تحت ذلك الزعم وتمكن من الحصول على أموال العديد من المواطنين مقابل ذلك.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة مصــر الجديدة ، وعثـر بحوزته على (هاتــــف محمـــول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات عبر تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه تؤكد نشاطة الإجرامى.



أمكن من خلال الفحص وتطوير مناقشة المتهم الاستدلال على عدد ( 5 ) من المواطنين من ضحاياه والذين قاموا بإعطائه مشغولات ذهبية ودفع مبالغ مالية للمتهم المذكور بزعم مشاركته فى تجارة المصوغات والمجوهرات ، وبمواجهه المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بشتى الطرق ، والاستيلاء على أموالهم.

