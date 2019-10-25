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رياضة

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:53 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
يواجه قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك شبح تأجيل مباراتي الفريقين فى الدورى المصري الممتاز عقب عودته بسبب فترة التوقف الإجباري نظرا للانشغال بانطلاق نهائيات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره فريق الجونة فى إطار الجولة الخامسة والزمالك أمام إنبي في الأسبوع السادس من الدوري المصري يوم 25 نوفمبر القادم.

يأتي ذلك نظرا لمشاركة النادي الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي على ملعب الأخير في أولى جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا يوم 29 نوفمبر القادم وكذلك سفر نادي الزمالك إلى الكونغو فى نفس المسابقة يوم 29 نوفمبر أيضا.

فيما أعلنت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي فى وقت سابق منح أى فريق محلي يشارك فى البطولات القارية 4 أيام بين لقاء فى الدورى المصري وأخرى فى المسابقات الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ما يهدد بتأجيل لقائى الأهلى أمام الجونة والزمالك وانبى فى الدورى المحلي نظرا لظروف سفر قطبي الكرة المصرية.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب قد انتهى بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال باحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

الزمالك يشارك في المجموعة الأولى التي تضم كل من أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

ويلتقي فريق الزمالك في اول مباراة بدور المجموعات أمام فريق مازيمبي الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.

الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الأنجولي يوم 6 ديسمبر المقبل

الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي والزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل

الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020

الجولة الخامسة : الزمالك ومازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020

الجولة السادسة والأخيرة : أول أغسطس الأنجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.

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