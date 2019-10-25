من الزمن الجميل.. داليا مصطفى تتألق بإطلالة ناعمة

شاركت داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كلاسيكة أنيقة تشبة الزمن الجميل.



وأطلت داليا مصطفى، بفستان مقلم باللون الروز ونسقت معه قفزات لليد باللون الابيض، وإرتدت قبعة أنيقة.



ولم تتكلف داليا مصطفى في اقتناء الإكسسورات واكتفت بعقد لولي رقيق لإكمال إطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة.



ووضعت داليا مصطفى ميكب بالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز.