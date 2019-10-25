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رياضة

تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري .. اعرف السبب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:11 م
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
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يسرى غازى
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مباراة نادي الزمالك ونظيره فريق بيراميدز فى إطار الجولة السابعة المحدد لها يوم 25 نوفمبر القادم بالدوري الممتاز سوف يتم تأجيلها إلى وقت لاحق.

قال المصدر ذاته إن لجنة المسابقات فى الجبلاية بصدد إرسال المواعيد الجديدة للقاءات الدوري المحلي بعد إيقاف المسابقة المحلية عقب أزمة تأجيل لقاء القمة رقم 119 بين الأهلي والزمالك إلى الأندية.

تابع: وفقا للبيان الذى أعلنه اتحاد الكرة عقب جلسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى منزله فإن الجدول المنتظر إرساله خلال الساعات القادمة إلى الأندية المباريات بترتيبها الطبيعى، حيث يواجه الزمالك عقب عودة الدورى إلى الحياة يوم 25 نوفمبر القادم نظيره فريق إنبي في الجولة السادسة فيما يلتقي النادي الأهلي فريق الجونة.

أشار إلى أن مباراة الزمالك أمام بيراميدز سوف يتم تأجيلها إلى وقت لاحق يتم تحديده بمعرفة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على أن يتم إخطار مسئولي الناديين بالموعد الجديد.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب قد انتهى بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال باحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

الزمالك يشارك في المجموعة الأولى التي تضم كل من أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي، ومازيمبي الكونغولي.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

ويلتقي فريق الزمالك في أول مباراة بدور المجموعات أمام فريق مازيمبي الكونغولي يوم 29 نوفمبر المقبل في الكونغو.

الجولة الثانية : الزمالك X أول أغسطس الأنجولي يوم 6 ديسمبر المقبل

الجولة الثالثة : زيسكو يونايتد الزامبي والزمالك يوم 27 ديسمبر المقبل

الجولة الرابعة : الزمالك X زيسكو يونايتد الزامبي يوم 14 فبراير 2020

الجولة الخامسة : الزمالك ومازيمبي الكونغولي يوم 21 فبراير 2020

الجولة السادسة والأخيرة : أول أغسطس الأنجولي X الزمالك يوم 6 مارس 2020.

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