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ديني

داعية: مكانة المرأة في الإسلام جعلتها مكافأة للرجال بالجنة.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:13 م
داعية: مكانة المرأة
داعية: مكانة المرأة في الإسلام جعلتها المكافأة للرجال
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محمد شحتة
قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إنه لا يقبل إنجاب الإناث إلا النفوس الراقية التي فهمت استقامة الفطرة ودين الإسلام.

وأضاف الداعية الإسلامي في لقائه على فضائية "النهار"، أن العرب على الرغم من كونهم أهل حضارة إلا أنهم في هذه النقطة كانوا يرفضون إنجاب الإناث وكانوا يعتبرونها نظير شؤم وتعيش عالة عليهم.

واستشهد الداعية بقول الله تعالى عن هذا فقال في كتابه العزيز "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ".

وأكد أن المرأة خلقها الله وكرمها ورفع من شأنها وقدرها، منوها الى أن الأنثى لها مكانة كبيرة في الإسلام ولولا مكانة المرأة وعظمها لما كرم الله أهل الجنة بأن تكون المرأة هي المكافأة لهم في الجنة، الحور العين لهم.
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