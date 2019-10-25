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رياضة

نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث فى كأس مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:04 م
كأس مصر
كأس مصر
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عبدالله هشام
انتهت اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر والتي يشارك فيها اندية القسم الثاني والثالث من مسابقة الدوري ، كما تم الغاء 14 مباراة بسبب سوء احوال الطقس .

وجاءت النتائج كالتالى :

مصر للاسكان والتعمير 0-1 منتخب السويس
بلدية المحلة 3-1 ديرب نجم
الزرقا 1-0 كوكاكولا
المنيا 2-0 بترول اسيوط
مالية كفر الزيات 1-4 فاركو
النصر 4-0 جمهورية شبين
ابو المطامير 1-3 دكرنس
المريخ 2-1 الداخلية
فوز الاعلامين علي ديروط بركلات الترجيح
وفوز بني سويف علي علي سوهاج بركلات الترجيح
فوز النجوم علي سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح
بتروجيت 2-1 بهتيم
الترسانة 4-2 اكتوبر
منتخب السويس 1-0 الماظة

تقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية أمام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .

بجانب مباريات كلا من بيلا امام بلطيم ، وعرب الرمل امام المطرية بالدقهلية ، عمال المنصورة امام السنبلاوين ،ألعاب دمنهورامام ميت الخولي ، واتحاد نبروه مع الحامول ، غزل المحلة مع كفر الشيخ ،وعثماثون طنطا مع الحمام ،غزل شبين مع المعمورة.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر غدا.
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