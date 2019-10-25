نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث فى كأس مصر

انتهت اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر والتي يشارك فيها اندية القسم الثاني والثالث من مسابقة الدوري ، كما تم الغاء 14 مباراة بسبب سوء احوال الطقس .



وجاءت النتائج كالتالى :



مصر للاسكان والتعمير 0-1 منتخب السويس

بلدية المحلة 3-1 ديرب نجم

الزرقا 1-0 كوكاكولا

المنيا 2-0 بترول اسيوط

مالية كفر الزيات 1-4 فاركو

النصر 4-0 جمهورية شبين

ابو المطامير 1-3 دكرنس

المريخ 2-1 الداخلية

فوز الاعلامين علي ديروط بركلات الترجيح

وفوز بني سويف علي علي سوهاج بركلات الترجيح

فوز النجوم علي سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح

بتروجيت 2-1 بهتيم

الترسانة 4-2 اكتوبر

منتخب السويس 1-0 الماظة



تقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية أمام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .



بجانب مباريات كلا من بيلا امام بلطيم ، وعرب الرمل امام المطرية بالدقهلية ، عمال المنصورة امام السنبلاوين ،ألعاب دمنهورامام ميت الخولي ، واتحاد نبروه مع الحامول ، غزل المحلة مع كفر الشيخ ،وعثماثون طنطا مع الحمام ،غزل شبين مع المعمورة.



ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر غدا.