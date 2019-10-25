نتائج مباريات الدور التمهيدي الثالث فى كأس مصر

انتهت اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر والتي يشارك فيها اندية القسم الثاني والثالث من مسابقة الدوري ، كما تم الغاء 14 مباراة بسبب سوء احوال الطقس .
وجاءت النتائج كالتالى :
مصر للاسكان والتعمير 0-1 منتخب السويس
بلدية المحلة 3-1 ديرب نجم
الزرقا 1-0 كوكاكولا
المنيا 2-0 بترول اسيوط
مالية كفر الزيات 1-4 فاركو
النصر 4-0 جمهورية شبين
ابو المطامير 1-3 دكرنس
المريخ 2-1 الداخلية
فوز الاعلامين علي ديروط بركلات الترجيح
وفوز بني سويف علي علي سوهاج بركلات الترجيح
فوز النجوم علي سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح
بتروجيت 2-1 بهتيم
الترسانة 4-2 اكتوبر
منتخب السويس 1-0 الماظة
تقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية أمام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .
بجانب مباريات كلا من بيلا امام بلطيم ، وعرب الرمل امام المطرية بالدقهلية ، عمال المنصورة امام السنبلاوين ،ألعاب دمنهورامام ميت الخولي ، واتحاد نبروه مع الحامول ، غزل المحلة مع كفر الشيخ ،وعثماثون طنطا مع الحمام ،غزل شبين مع المعمورة.
ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر غدا.
وجاءت النتائج كالتالى :
مصر للاسكان والتعمير 0-1 منتخب السويس
بلدية المحلة 3-1 ديرب نجم
الزرقا 1-0 كوكاكولا
المنيا 2-0 بترول اسيوط
مالية كفر الزيات 1-4 فاركو
النصر 4-0 جمهورية شبين
ابو المطامير 1-3 دكرنس
المريخ 2-1 الداخلية
فوز الاعلامين علي ديروط بركلات الترجيح
وفوز بني سويف علي علي سوهاج بركلات الترجيح
فوز النجوم علي سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح
بتروجيت 2-1 بهتيم
الترسانة 4-2 اكتوبر
منتخب السويس 1-0 الماظة
تقرر تأجيل مباريات سبورتنج امام بني عبيد ، نهضة العامرية أمام القباري ، العبور مع المنصورة ، الاوليمبي مع الرجاء ، ابو قير للأسمدة امام شربين ، الجزيرة مع الحرية .
بجانب مباريات كلا من بيلا امام بلطيم ، وعرب الرمل امام المطرية بالدقهلية ، عمال المنصورة امام السنبلاوين ،ألعاب دمنهورامام ميت الخولي ، واتحاد نبروه مع الحامول ، غزل المحلة مع كفر الشيخ ،وعثماثون طنطا مع الحمام ،غزل شبين مع المعمورة.
ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر غدا.