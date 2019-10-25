Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا.. الاثنين

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:41 م
الهلال
الهلال
Advertisements
محمود ضاحي
تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء يوم الاثنين المقبل ، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأكدت دار الإفتاء، أن دخول شهر ربيع الاول كغيره من الشهور العربية القمرية يثبت برؤية الهلال.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكى إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكى يَنْفى ولا يُثْبِت، فيؤخذ به فى نفى إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه فى الإثبات، حيث يؤخذ فى إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكى.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة: لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1441هـ

مساء اليوم .. استطلاع هلال شهر المحرم للعام الهجري الجديد

ترشيحاتنا

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

تحرك عاجل من البرلمان بشأن انتشار الإصابة بالديدان

بسبب الطقس السيئ.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية.. صور

اخبار الفن.. حقن منى زكى بالبوتكس.. فنانة شهيرة تتعرض للخيانة.. ورانيا يوسف: أفتح الفستان ولا أقفله

غدًا.. تعليق الدراسة بمدارس كفر الشيخ والغربية لسوء الأحوال الجوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثنائي البيت الأبيض.. 10 سنوات شاهدة على حب إيفانكا ترامب وجاريد.. صور

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان