بعد اجتماع مع عون.. سعد الحريري يغادر القصر الجمهوري دون أي تصريح

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري غادر قصر بعبدا، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية على خلاف المألوف.



وكان سعد الحريري قد رحب أمس بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.



واتصل سعد الحريري ، برئيس الجمهورية اللبناني، مرحبا بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.



وقال ميشال عون، في كلمة توجه بها أمس الخميس إلى اللبنانيين، إن "الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، لذلك أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، من خلال الأصول الدستورية".



وأكد الرئيس اللبناني أن "الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة الاثنين الماضي، تشكل الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي"، معلنا استعداده للقاء وفد من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، وفتح حوار بناء معهم.