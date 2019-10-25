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أستاذ نقد: الإعلام ساهم في نقل أغاني المهرجانات من العشوائيات إلى المهندسين .. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:01 م
الدكتورة ياسمين فراج
الدكتورة ياسمين فراج
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عمرو ممدوح
قالت الدكتورة ياسمين فراج، أستاذ النقد بأكاديمية الفنون، إنها تطلق على أغاني المهرجانات اسم الأغنية الشبحية، مشيرة إلى أن من سلط الضوء على أغاني المهرجانات هو الإعلام.

وأضافت فراج، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الإعلام هو من ساهم في نقل أغاني المهرجانات من المناطق العشوائية إلى المهندسين وجامعة الدول العربية.

وأوضحت أستاذ النقد بأكاديمية الفنون، أنه حتى يتم السيطرة على من يطلق عليهم مطربو الأغاني الشعبية، يجب قبولهم جميعا بنقابة المهن الموسيقية، وإخضاعهم للرقابة.

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