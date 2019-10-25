وزيرة الداخلية اللبنانية توجه رسالة للجيش وقوات الأمن

أعربت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن تقديرها لجهود قوات الأمن الداخلي والجيش اللبناني في اجتياز تلك المرحلة "الصعبة".



وقالت الحسن في تغريدة على حسابها بموقع تويتر "الله يعطي العافية لكل عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللي عم يبذلوا كل جهد ويتفانوا بكل مسئولية ليحموا المتظاهرين والمواطنين ويحافظوا على الأمن، حتى تمرق هل المرحلة الصعبة على لبنان على خير".



ويشهد لبنان لليوم التاسع على التوالي احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية مطالبين بإقالة حكومة سعد الحريري.



وغادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قصر بعبدا، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية على خلاف المألوف.



وكان سعد الحريري قد رحب أمس بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.



واتصل سعد الحريري ، برئيس الجمهورية اللبناني، مرحبا بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.