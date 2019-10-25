العراق.. متظاهرون يمزقون صور خامنئي ويهتفون ضد إيران.. فيديو

رصد مقطع فيديو لاحتجاجات العراق قيام المتظاهرين في كربلاء بتمزيق صورة المرشد الإيران علي خامنئي.



وأفادت وسائل إعلامية بهتاف المتظاهرين ضد إيران وقاسم سليماني.



ويبين المقطع احتجاج العراقيون في كربلاء هاتفين "إيران برة برة بغداد تبقى حرة".



ومزق المتظاهرون صورة معلقة لخامنئي وسط هتافات قوية ضد إيران.



كانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أعلنت ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى 21 شخصًا، موزعين على العاصمة بغداد والمثنى وذي قار ومدن أخرى، إضافة إلى إصابة 1779 آخرين.