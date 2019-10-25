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احذر.. فيديو مفبرك لـ إعصار يضرب الإسكندرية.. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:29 م
فيديو مفبرك لـ إعصار
فيديو مفبرك لـ إعصار يضرب الإسكندرية
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هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو غير حقيقي ومفبرك، لإعصار وتقلبات جوية خطيرة في سماء محافظة الإسكندرية.

علق رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "هذا الفيديو غير حقيقي وتأكدنا من أهالينا في محافظة الإسكندرية ونفوا تلك المشاهد واكتشفنا أن مشاهد الإعصار والدوامات المتواجدة في الهواء مأخوذة من فيديو منشور منذ 4 سنوات خارج مصر".

أضاف رامي رضوان: "لا داعي إلى نشر وترويج هذه النوعية من الفيديوهات على أنها حقيقية".
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