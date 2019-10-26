Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هبة مجدى تشارك فى بطولة مسلسل ما وراء الطبيعة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
وقع اختيار صناع مسلسل "ماوراء الطبيعة" على النجوم هبة مجدي وأحمد أمين للمشاركة في بطولة العمل، وجاري اختيار باقي الممثلين.

المسلسل يبدأ تصويره في نوفمبر المقبل، وهو مأخوذ من سلسلة روايات الراحل أحمد خالد توفيق وتأليف محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة وسوف يكون من انتاج شبكة netflix.

وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة يستعرض مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ماوراء الطبيعة"، ويواجه البطل أحداث خارقة للطبيعة تعرض لها في حياته أو يروى قصص لأشخاص تعرضوا لخوارق غير طبيعية.

وكان شعار السلسلة "روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة"، وبرغم كون رفعت إسماعيل الشخصية الرئيسية إلا أنه ليس بطل كل الروايات، ولكنه قد يتحول إلى سارد للأحداث، تُحكى معظم المغامرات بضمير المتكلم، لكن شكل السرد في السلسلة قد يتخذ شكل خطابات متبادلة، أو قصاصات من صحف وخطابات كما في الجزء الأول من أسطورة الغرباء، أو كحكايات متصلة كما في أسطورة الشاحبين، وجزئها الثاني أسطورة دماء دراكيولا أو قصص قصيرة كما في أسطورة شبه مخيفة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقطات تحبس الأنفاس.. مرشد سفاري يواجه عشيرة من الأسود المفترسة

ما وراء الطبيعة بداية مصرية على Netflix .. والأردن تعرض الجن ومدرسة الروابي للفتيات.. وتسبق بـ عملين على القناة

ما وراء الطبيعة الأول مصريا على Netflix والتالث عربيا

درة تبدأ رحلة التشويق لـ بلا دليل ثاني بطولاتها التليفزيونية المطلقة

ترشيحاتنا

تحرك سريع من شباب قرية الدلجمون بالغربية بعد وفاة 3 حالات صعقا بسبب مياه الأمطار.. صور

رد فعل غريب من بدرية طلبة بعد غرق شقتها بالاسكندرية

لصوص أغبياء.. علقة ساخنة للص قبل فراره من المواطنين في الشارع.. فيديو

دعاء تكفير ذنب الزنا .. 4 كلمات قبل الموت تجعل الله يغفره لك

لقطات صادمة.. تمساح يخطف كلبا من الماء أمام عين صاحبه المرعوب

أول تعليق من مرتضى منصور على انضمام كهربا إلى منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة في ليلة الزفاف.. عريس يصاب بالصمم ويفقد حاستي التذوق والشم

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور