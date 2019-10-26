هبة مجدى تشارك فى بطولة مسلسل ما وراء الطبيعة

وقع اختيار صناع مسلسل "ماوراء الطبيعة" على النجوم هبة مجدي وأحمد أمين للمشاركة في بطولة العمل، وجاري اختيار باقي الممثلين.



المسلسل يبدأ تصويره في نوفمبر المقبل، وهو مأخوذ من سلسلة روايات الراحل أحمد خالد توفيق وتأليف محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة وسوف يكون من انتاج شبكة netflix.



وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة يستعرض مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ماوراء الطبيعة"، ويواجه البطل أحداث خارقة للطبيعة تعرض لها في حياته أو يروى قصص لأشخاص تعرضوا لخوارق غير طبيعية.



وكان شعار السلسلة "روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة"، وبرغم كون رفعت إسماعيل الشخصية الرئيسية إلا أنه ليس بطل كل الروايات، ولكنه قد يتحول إلى سارد للأحداث، تُحكى معظم المغامرات بضمير المتكلم، لكن شكل السرد في السلسلة قد يتخذ شكل خطابات متبادلة، أو قصاصات من صحف وخطابات كما في الجزء الأول من أسطورة الغرباء، أو كحكايات متصلة كما في أسطورة الشاحبين، وجزئها الثاني أسطورة دماء دراكيولا أو قصص قصيرة كما في أسطورة شبه مخيفة.





