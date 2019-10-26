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رياضة

رسميًا.. مازيمبي يحدد موعد مواجهته مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:53 ص
الزمالك وجيرانسيون
الزمالك وجيرانسيون السنغالي
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محمد رشاد
حدد نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر القادم، موعدًا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واختار مازيمبي اللعب أمام الزمالك في الجولة الأولى من دوري الأبطال يوم الأحد 30 نوفمبر في الثالثة عصرًا، بعدما تأهل الأبيض إلى المجموعات بشكل رسمي عقب الفوز على جينيراسيون فوت.

وعرف الزمالك طريقه إلى دور المجموعات بعدما شهدت الأيام الماضية أزمة عقب نقل مباراته أمام بطل السنغال إلى الإسكندرية ورفض المنافس خوض اللقاء، ليتم إعادته مساء الخميس في القاهرة.

ويلعب الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم بجانب مازيمبي، فريق أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي.
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