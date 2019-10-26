رسميًا.. مازيمبي يحدد موعد مواجهته مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

حدد نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر القادم، موعدًا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





واختار مازيمبي اللعب أمام الزمالك في الجولة الأولى من دوري الأبطال يوم الأحد 30 نوفمبر في الثالثة عصرًا، بعدما تأهل الأبيض إلى المجموعات بشكل رسمي عقب الفوز على جينيراسيون فوت.





وعرف الزمالك طريقه إلى دور المجموعات بعدما شهدت الأيام الماضية أزمة عقب نقل مباراته أمام بطل السنغال إلى الإسكندرية ورفض المنافس خوض اللقاء، ليتم إعادته مساء الخميس في القاهرة.



