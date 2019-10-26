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رياضة

البدري يكشف عدد قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر .. تفاصيل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:02 ص
حسام البدري
حسام البدري
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محمد رشاد
كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري عن الاستقرار على ضم 32 لاعبا في معسكر الفراعنة المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وأوضح الجهاز الفني في بيانه الرسمي "العناصر التي سنعلن عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية ، الاختيارات الحالية مبدئية وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ، من الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يواجه منتخب جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وأعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة.

وشهد القائمة تواجد كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجه" (أستون فيلا) – محمود عبد المنعم "كهربا" (ديبورتيفو أفيش البرتغالي).

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ١١ نوفمبر المقبل قبل ٣ أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.
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