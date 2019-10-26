لقطات صادمة.. تمساح يخطف كلبا من الماء أمام عين صاحبه المرعوب

في مقطع فيديو متداول تظهر لحظة مرعبة لتمساح يقفز من المياه المالحة وابتلع كلب دفعة واحدة كان يلعب مع كلاب آخرين على نهر واتسون.



وقف 3 كلاب يلعبون على نهر واتسون بأستراليا، وما هي إلا لحظات حتى قفز تمساح من الماء والتقط الجرو المسكين أمام أصدقائه العاجزين عن مساعدته وفقًا للفيديو الذي نشرته لصحيفة مترو.



قفز الكلبان الآخران وهما ينبحان بينما ظل يصرخ صاحب الكلب ويركض طالبًا منه أن يحاول الخروج من الماء، وهو على وشك البكاء يقول للكلب "لا لا يا بني"، وقد شارك مركز المعرفة الأصلية لأوروكون اللقطات الصادمة على وسائل التواصل الاجتماعي.



قال منسق المركز «نويل ووترمان» بأن الفيديو بمثابة تحذير لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يسمحون للكلاب باللعب في الأنهار أثناء ارتفاع المد، قال "يبدو أن التماسيح أكثر تمويهًا في هذا الوقت".