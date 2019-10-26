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أخبار العالم

قرار عاجل من ترامب بشأن أوكرانيا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إعفاء أوكرانيا من الرسوم الجمركية على بعض أنواع البضائع، كما علق الإعفاء الجمركي على بعض السلع مع تايلاند.

وقال البيت الأبيض في بيان: "بعد مراجعة ثانية. قررت أن أوكرانيا أحرزت تقدما في توفير حماية كافية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية. وبالتالي، وبهذا ينبغي استئناف التجارة الحرة".

وفرض ترامب رسوم جمركية على عدد من البضائع من تايلاند مؤكدا أن سلطات هذا البلد لا تحمي حقوق العمال وفقا للمعايير الدولية. سيتم العمل بالرسوم الجمركية بعد ستة أشهر.
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