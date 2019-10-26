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العاصفة تضرب والمواطنون يلتزمون المنازل.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
مانشيت
مانشيت
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هاني حسين
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، السبت.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصري اليوم:
العاصفة تضرب.. والمواطنون يلتزمون المنازل

الشروق:
الحكومة تنفي 10 شائعات في أسبوع: بيع محمية واستيراد قمح ملوث.

اليوم السابع:
الإسكان: تخصيص 300 ألف شقة لمحدودي الدخل حتى الآن

الوطن:
انطلاق الجولات الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم 2019 من ألمانيا
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