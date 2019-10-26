العاصفة تضرب والمواطنون يلتزمون المنازل.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، السبت.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



المصري اليوم:

العاصفة تضرب.. والمواطنون يلتزمون المنازل



الشروق:

الحكومة تنفي 10 شائعات في أسبوع: بيع محمية واستيراد قمح ملوث.



اليوم السابع:

الإسكان: تخصيص 300 ألف شقة لمحدودي الدخل حتى الآن



الوطن:

انطلاق الجولات الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم 2019 من ألمانيا