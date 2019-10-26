اليوم.. انطلاق فعاليات المائدة المستديرة العمارة والتنمية المستدامة

تنطلق اليوم فعاليات المائدة المستديرة "العمارة والتنمية المستدامة" بمشاركة عدد كبير من المطورين وخبراء العمارة والاستشاريين الهندسيين.



وتتضمن المائدة المستديرة جلستين حول آلية تعامل الدولة مع ملف التنمية المستدامة في مدن الجيل الرابع وتحقيق التوازن بين استخدام التنمية المستدامة فى المشروعات العقارية دون إضافة أعباء مالية كبيرة، وقدرة شركات التسويق على الترويج لهذه النوعية من المشروعات.

