مانشستر سيتي يخشى انتفاضة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي، نظيره أستون فيلا الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، اليوم، السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.





ويسعى أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز السادس لهم هذا الموسم، من أجل تضييق الخناق على ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة.





وخاض مانشستر سيتي 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مباراتين.





في المقابل، يبحث أستون فيلا بقيادة المحمدي وتريزيجيه، عن الفوز الثالث له على التوالي، للمرة الأولى منذ شهر أبريل عام 2010.





ولعب أستون فيلا 9 مباريات في البريميرليج، وحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في مباراتين، بينما خسر 4 مباريات.



