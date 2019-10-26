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توك شو

متسلق من ذوي الهمم يروي كواليس صعوده جبال الألب .. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:51 م
مازن حمزة اول متسلق
مازن حمزة اول متسلق للجبال من ذوى الاحتياجات الخاصة
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قسم التوك شو
قال مازن حمزة أول متسلق للجبال من ذوى الاحتياجات الخاصة: "جبل موسى كان بدايتي في تسلق الجبال لأنه من الجبال الممهدة وكانت تجربة ممتعة بالنسبة لى على الرغم من وجود بعض الخوف في بدايتها".

وأضاف مازن حمزة عبر حواره فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TEN"، أن جميع أفراد فريق تسلق جبل موسى كانوا إيطاليين الجنسية.

وتابع مازن حمزة : "بدأت التسلق بتسلق هرم خوفو فى عام 2011"، وجبل سانت كاترين أعلى قمة فى مصر ولكنني استطاعت تسلقها، واستغرق الأمر 3 ساعات سيرا على الأقدام للوصول إلى الجبل".

وأكد أول متسلق للجبال من ذوى الاحتياجات الخاصة أن التسلق شيق وليس صعبا ولكنه يحتاج إلى نوع من التدريب الخاص، مشيرا الى انه استطاع تسلق جبال الألب في درجات حرارة تحت الصفر.

وتابع مازن حمزة: "حاليًا أشرف على تدريب وتهيئة أصغر طفل "متلازمة داون" يصعد جبل موسى مع فريق عمل نفسى وصحى".
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