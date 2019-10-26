متسلق من ذوي الهمم يروي كواليس صعوده جبال الألب .. فيديو

قال مازن حمزة أول متسلق للجبال من ذوى الاحتياجات الخاصة: "جبل موسى كان بدايتي في تسلق الجبال لأنه من الجبال الممهدة وكانت تجربة ممتعة بالنسبة لى على الرغم من وجود بعض الخوف في بدايتها".





وأضاف مازن حمزة عبر حواره فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TEN"، أن جميع أفراد فريق تسلق جبل موسى كانوا إيطاليين الجنسية.





وتابع مازن حمزة : "بدأت التسلق بتسلق هرم خوفو فى عام 2011"، وجبل سانت كاترين أعلى قمة فى مصر ولكنني استطاعت تسلقها، واستغرق الأمر 3 ساعات سيرا على الأقدام للوصول إلى الجبل".





وأكد أول متسلق للجبال من ذوى الاحتياجات الخاصة أن التسلق شيق وليس صعبا ولكنه يحتاج إلى نوع من التدريب الخاص، مشيرا الى انه استطاع تسلق جبال الألب في درجات حرارة تحت الصفر .



