غدًا غلق باب الترشح في انتخابات نادي القضاة.. والمنافسة تشتعل في الساعات الأخيرة

نغلق غدًا اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، باب الترشح في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.



وتشتد حدة المنافسة بين المرشحين، خاصة في الساعات الأخيرة، والتي شهدت إعلان أكثر من قاض الترشح في الانتخابات، وتقدم بعضهم بالفعل بأوراق ترشحه، فيما يتقدم غدًا البعض الأخر بأوراقه غدًا قبل غلق باب الترشح.



وتلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عدة طلبات ترشح، أبرزها 4 على منصب الرئيس، من المستشارين محمد عبدالمحسن، رئيس النادي الحالي، ويسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعبدالفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد الشافعى، رئيس نادي قضاة المحلة.



فيما أعلنت مصادر مقربة من المستشارين محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، سكرتير عام النادي الحالي، والمستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، نيتهم التقدم بأوراقهم لخوض الانتخابات على مقعد رئيس النادي.



وأكدت مصادر قضائية أن أبرز المرشحين على قائمة المستشار يسري عبد الكريم، حتى الآن، المستشار على مرضى السيسى القاضي بمحكمة الفيوم، والمستشار عبدالستار إمام، عن المقعد المخصص للمستشارين المتقاعدين، والمستشارين المتقدمين على مقعد المستشارين، هم: أحمد هارون، وياسر عكاشة، وأحمد رجب، وأحمد محمد سليمان، وعلى مقعد القضاة، ضمت القائمة المستشارين: أحمد عبدالراضى ثابت، أحمد سمير زين الدين، وعلاء العش.



وكشفت المصادر عن مفاجآت حول قائمة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي الحالي، حيث أكدت أنه استعان بذات القضاة التي عملت معه على مدار الـ 3 سنوات السابقة داخل مجلس الإدارة، وهم المستشارون أبو الحسين فتحي قايد، محمد صبحي، رضا السيد، حازم رسمي، حمدي عبد التواب، أحمد سمير الجمال، وشادي خليفة، مضيفة أن القائمة لم تكتمل حتى الآن حيث يبحث عن 5 مرشحين، وتضم حتى الآن 11 مرشحًا فقط على جميع المقاعد، البالغ عددها 16 مقعدًا وسيتم إعلان البرنامج الانتخابي الخاص بالقائمة عقب إغلاق باب الترشح، وكذلك اسم القائمة.



فيما تمثلت المفاجأة في خروج المستشار محمد عبده صالح، سكرتير عام النادي الحالي من الترشح على قائمة المستشار محمد عبد المحسن، وخوضه الانتخابات على مقعد رئيس النادي على رأس قائمة، وكذلك المستشارين مفتاح سليم وناجي عز الدين الذين ترشحا في الانتخابات السابقة على قائمة عبدالمحسن.



وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي ، مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وقد تم فتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ إلى غدًا الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً ؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً .



وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.