لماذا أطلق المصريون على عاصفة ميديكين اسم إعصار عصمت؟

بعدما تعرضت مصر لاقتراب العاصفة «ميديكين» من حدودها، التي أدت إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، أطلق المصريون على العاصفة التي ضربت سواحل مصر اسم «الإعصار عصمت».





عشرات التغريدات على موقع تويتر عن الأمطار والطقس البارد في مصر مرفقة بالهاشتاج «الإعصار عصمت»، هذا الاسم ليس اسم العاصفة الحقيقي، فقد أطلقت الأرصاد الجوية الأمريكي على هذه العاصفة القوية اسم العاصفة «ميديكين» وهو اختصار لكلمة تجمع بين كلمتي Mediterranean أي البحر المتوسط، وكلمة hurricane ومعناها إعصار.





وتم إطلاق اسم «ميديكين» على هذه العاصفة القوية ومعناها إعصار البحر المتوسط، نظرا لقوة العاصفة والتي تقترب من قوة الإعصار، ولكنها ليست إعصار لأن تكوينه يتطلب وجود محيط أما هذه العاصفة القوية فوق البحر الأبيض المتوسط.





اختار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اسم عصمت للعاصفة القوية، اعتراضا على تسميتها بالاسم الأجنبي «ميديكين»، ومنهم داليا التي بدأت بتسميته باسم عصمت حيث كتبت : "أنا هسميه إعصار عصمت"، لتنهال بعدها التغريدات بنفس الاسم للعاصفة، وكتبت أيضا: "ولا حاجة أنا صحيت من النوم أول واحدة وسميته عصمت".





وكانت قد نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أمس، تقريرا عن هطول الأمطار في مصر وقالت إن هذه الرياح القوية نادرة في مصر، ونشأت العاصفة فوق البحر الأبيض المتوسط، ووصلت إلى مصر، أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم السبت، مصحوبة بأمطار تصل إلى 200 ملم أي حوالي 8 بوصات.





وستتحرك العاصفة التي لقبها المصريون بإعصار عصمت عبر المنطقة مما يثير مخاوف من حدوث فيضانات مفاجئة، خاصة بعد أن شهدت القاهرة فيضانات شديدة جراء هطول أمطار غزيرة بالفعل الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا.



