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محافظات

حجازي رئيسا جديدا لمركز ومدينة ديرب نجم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 13702 لسنة 2019 م، بتكليف "محمد عبد العزيز حجازي" من العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالدرجة الأولى التخصصية تنمية إدارية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة ديرب نجم (ندبًا)، وذلك لصالح العمل، مؤكدًا أن الجهات المختصة تنفذ القرار.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة والتقييم الدائم والمستمر لأداء العاملين بالجهاز الإداري بإعادة تنظيم العمل بين السادة رؤساء المراكز لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كان غراب أصدر قرار بتعيين الدكتور "جلال عبد الكريم" رئيس مركز ومدينة ديرب نجم السابق للعمل رئيسا لمركز ومدينة أبوحماد.
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