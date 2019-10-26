هانيا الحمامي تتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للإسكواش

تأهلت المصرية هانيا الحمامي المصنفة الرابعة عشر على مستوى العالم، إلى دور الستة عشر من بطولة العالم للإسكواش للسيدات، بعد الفوز على الأسترالية دونا لوبان المصنفة السابعة والعشرين على مستوى العالم، في دور الـ 32 من البطولة المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، والمقامة في الفترة من 24 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر 2019.



قدمت هانيا أداء قوي على مدار اللقاء، وفازت في الدور الأول بنتيجة 11-6، وانتصرت في الثاني بنتيجة 11-8، وحقق الفوز في الشوط الثالث والأخير بنتيجة 11-9، لتنتهي المباراة التي استمرت لمدة 36 دقيقة.



وتعد مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز "سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020" أعلى من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.

