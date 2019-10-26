أسرع حيلة لإخراج سيارتك من «الغرز» في طين المطر.. فيديو

يعاني الكثير من السائقين من مشاكل غرز عجلات السيارة بطين الأمطار في بعض الشوارع اللينة غير الممهدة، والتي تعلو فيها طبقة طينة خلال ساعات المطر، وقد تعلق سيارتك في الوحل وتعجز عن إخراجها دون اللجوء لمساعدة أو جر من سيارة أخرى.





في صدد ذلك نقدر لكم في التقرير التالي أسهل الطرق للتعامل مع غرز السيارة في طين الأمطار وسبل تفاديها.





-يجب على ملاك السيارات اللجوء للطرق الرئيسية خلال ساعات المطر، لتفادي الدخول في احدى الشوارع الممتلئة بالطين، والتي قد تعلق بها السيارة.





-وفي حال علقت السيارة في إحدى البرك الطينية يجب التوقف واستحال إخراجها، يجب التوقف عن محاولة دفع السيارة حتي لا تزداد تعلقا بالطين، واللجوء لحل يدوية لإخراجها.





-يجب مسح الطين بقدر الإمكان عن سطح الإطار بقطعة من الخشب، من ثم يجب وضع قطع خشبية أو دواسة أسفل العجلات العالقة في الطين، حتى تستطيع السيارة سحبها أسفل العجلات حين يتم تحريكها مرة اخرى.



