أحمد موسى: لولا هذا الأمر لحدثت كارثة بسبب الموجة الأخيرة للطقس .. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم يسأل أحد نفسه سؤال عن مصير الأهالي الذين كانوا يسكنون في العشش، ماذا كان مصيرهم في حالة عدم نقلهم إلى مناطق أخرى في ظل موجة التقلبات الجوية الحالية.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "هم دول اللي بص عليهم الرئيس السيسي، ووضعهم في قمة أولوياته"، مشيرا إلى أن أسقف العشش التي كان يعيش فيها الأهالي كانت لن تصمد أبدا أمام الأمطار والسيول الأخيرة، وكنا من الوارد أن نجد الكثيرين في المستشفيات.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أهالي المناطق العشوائية كانوا في المرتبة الأولى لأولويات الدولة، مشيرا إلى أن الفارق كبير بين منطقة غيط العنب ومشروع بشائر الخير في الاسكندرية الذي تم نقل الأهالي إليه.



