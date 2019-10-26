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للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:58 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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أسماء عبد الحفيظ
حرصت الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها وهى مستلقاء على مرجيحة وسط الأشجار.


وظهرت ياسمين صبري فى احدى الصور بجانب تمثال.


ظهرت ياسمين صبرى بإطلالة عصرية ملفتة، حيث ارتدت فستان تايجر طويل، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

ووضعت ياسمين صبري بعض لمسات المكياج البسيطة، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.



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Aquarius ♒️

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للأنوثة عنوان.. ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة
ياسمين صبري ياسمين صبري
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