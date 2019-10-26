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رياضة

تركي آل الشيخ يقلب استاد الملك فهد لـ حلبة مصارعة.. اعرف السبب

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:11 م
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
نشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى".

وغرّد تركى آل الشيخ قائلا: "‏أبطال المصارعة جايين لـ ‎#موسم_الرياض 🔥🔥
وبنقلب استاد الملك فهد لحلبة مصارعة كبيرة
ترا التذاكر قربت تخلص .. الحقوا عليها 🙏 ".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 

‏‎الله يطول عمرك - بالتوفيق - من نجاح لنجاح 




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