تركي آل الشيخ يقلب استاد الملك فهد لـ حلبة مصارعة.. اعرف السبب

نشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى".
وغرّد تركى آل الشيخ قائلا: "أبطال المصارعة جايين لـ #موسم_الرياض 🔥🔥
وبنقلب استاد الملك فهد لحلبة مصارعة كبيرة
ترا التذاكر قربت تخلص .. الحقوا عليها 🙏 ".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
الله يطول عمرك - بالتوفيق - من نجاح لنجاح
أبطال المصارعة جايين لـ #موسم_الرياض 🔥🔥— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 26, 2019
وبنقلب استاد الملك فهد لحلبة مصارعة كبيرة
ترا التذاكر قربت تخلص .. الحقوا عليها 🙏https://t.co/TfsLG3zPrS pic.twitter.com/yQxjBcW4Fv