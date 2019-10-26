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فن

إسعاد يونس تثير الجدل بصورة مع ليونارد دي كابريو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:18 م
اسعاد يونس
اسعاد يونس
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قسم الفن
نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة برفقة الفنان ليونارد دي كابريو على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتثير من خلالها جدلا واسعا بين متابعيها. 

وعلقت إسعاد يونس على الصورة قائلة: "عمل رائع" وهو الأمر الذى دفع البعض للسخرية والبعض الآخر جاءت تعليقاته ايجابية قائلين إنها صورة جميلة تجمع بين عملاقين، وقال آخر: "هو يطول يشتغل معاكي يا صاحبة السعادة .. تحفة".

وكشف أحد المتابعين حقيقة الصورة التى قامت إسعاد بنشرها وظهرت مع ليوناردو دى كابريو بعد ان انتزعت من الصورة الفنانة هالة فؤاد التى كانت بجوارها فى الصورة الماخوذة من فيلم "مين يجنن مين" وهو مشهد يجمع بينها وبين هالة فؤاد عندما قالت إسعاد: "بتقولي دا مبسوط يانورا يظهر ادهم شربها".

يذكر ان الفنانة اسعاد يونس تقدم برنامج "صاحبة السعادة" الموسم الثالث علي قناة dmc.
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