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حوادث

أحمد الجزار يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات نادي القضاة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:02 م
المستشار أحمد الجزار
المستشار أحمد الجزار
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عمرو خليفة
تقدم المستشار أحمد الجزار، المحامي العام بنيابة النقض، بأوراق ترشحه على مقعد النيابة العامة، وذلك في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتم فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ إلى غد، الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً.

وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.
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