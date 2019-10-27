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حوادث

مواصلة الحملات التموينية لضبط الأسواق

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:11 ص
صورة أرشيفية - سلع
صورة أرشيفية - سلع
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رامى المهدي - اسلام مقلد
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:
تم ضبط (1015) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (9,160) طن خامات إنتاج "زيت طعام- ذرة- مكسبات طعم" مجهولة المصدر وإدخالها فى عمليات التصنيع، وكذا (96000) عبوة "مقرمشات" منتج نهائى معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامة تجارية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن إدارة مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3,400) طن "زيت طعام" مجهولة المصدر داخل تنكات بدون مستندات، وكذا (1800) عبوة "زيت طعام" منتج نهائى، معبأة داخل عبوات مقلدة لعلامة تجارية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

فيما تم ضبط المدير المسئول عن إدارة ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى شركات الصناعيات الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2,560) طن "خضروات مجمدة" مجهولة المصدر بدون مستندات، وكذا (1) طن "خضروات مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفى سياق متصل تم ضبط مالك مخزن لتجارة البويات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (90) طن "بويات مواد كيماوية" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وكذا (3,254) طن "بويات مواد كيماوية" غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط ضبط مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (4550) عبوة وقرص أدوية خاصة لعلاج الأمراض المزمنة "السكر- الضغط- القلب) البعض منها خاصة بالتأمين الصحى ومحظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية وأخرى أدوية مهربة جمركيًا غير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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