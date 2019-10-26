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أخبار العالم

رويترز: رئيس وزراء العراق أمر جهاز مكافحة الإرهاب بإنهاء الاحتجاجات

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:42 م
عادل عبد المهدي رئيس
عادل عبد المهدي رئيس الحكومة العراقية
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قسم الخارجي
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إ، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي طلب من آمر قوات مكافحة الإرهاب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء التظاهرات.

وأضافت أن رئيس وزراء العراق أمر جهاز مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد.

وأفادت الوكالة بأن جهاز مكافحة الإرهاب نشر قواته في الناصرية جنوب العراق ويقوم بفض الاحتجاجات واعتقال العشرات.

يأتي ذلك في ظل موجة ضخمة من الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومختلف المحافظات، ووصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات على مدار اليومين الماضيين إلى نحو 63 قتيلا.

في سياق آخر، بدأ نواب كتلة سائرون البرلمانية، اعتصاما مفتوحا في مجلس النواب لحين تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.
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